Сьогодні, 4 березня 2017 року вперше в Україні відбулися збори по відкликанню двох депутатів місцевої ради за ініціативою громади. Першими депутати, які “прославилися” діяльністю, що дійсно обурила виборців, стали місцеві “укропівці”.

Так, ініціативна група зібралася в приміщенні Олександрійського районного будинку культури.

Для початку проведення процедури відкликання кожного депутата було окремо підраховано голоси, рішення прийняли одноголосно. Тепер же буде вирішуватися подальша доля депутатів, зокрема їх участь в діяльності депутатського корпусу цього скликання.