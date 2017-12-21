Перші громадські слухання «Участь молоді в розвитку місцевих громад» пройдуть сьогодні у Войнівці

Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без широкого залучення громадян, особливо молодого покоління, до процесів формування стратегії розвитку місцевих громад, участі їх у формуванні та роботі органів місцевого самоврядування, становленні інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні.

Як свідчить щорічне соціологічне дослідження “Молодь України”, 52% молодь країни все більше зацікавлена в тому, щоб робити позитивні зміни на місцевому та регіональному рівнях, готові особисто долучитися до ініціатив у житті громади. В той же час, 35% молоді вважає, що місцева влада не бере до уваги думку молоді в процесі прийняття рішень, що стосуються розвитку місцевих громад. Враховуючи, що децентралізація пропонує численні можливості для місцевих громад впроваджувати різноманітні ініціативи у сферах демократії та прав людини, такий відсоток мотивованої молоді є хорошим показником, і виклики не повинні ставати перешкодами.

Враховуючи суспільний запит на активізацію молодіжного руху, ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр», в рамках реалізації проекту «Школа громадського аніматора: Вчимося і діємо», виносить на розсуд громад сіл Войнівка, Косівка, селища Приютівка ініціативу щодо організації Молодіжних рад при органах місцевого самоврядування.

Перші громадські слухання «Участь молоді в розвитку місцевих громад» пройдуть сьогодні, 21 грудня, на базі Войнівської бібліотеки-філії об 11:30.

Запрошуємо небайдужих громадян долучитись до обговорення формату молодіжної активності в місцевих громадах.

Інформацію щодо проведення громадських слухань надано ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр».