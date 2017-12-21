Перші громадські слухання «Участь молоді в розвитку місцевих громад» пройдуть сьогодні у Войнівці

66

Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без широкого залучення громадян, особливо  молодого покоління, до процесів формування стратегії розвитку місцевих громад, участі їх у формуванні та роботі органів місцевого самоврядування, становленні інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні.

 Як свідчить щорічне  соціологічне дослідження “Молодь України”,  52% молодь країни  все більше  зацікавлена  в тому, щоб робити позитивні зміни на місцевому та регіональному рівнях,  готові особисто долучитися до ініціатив у житті громади. В той же час, 35% молоді вважає, що місцева влада не бере до уваги думку молоді в процесі прийняття рішень, що стосуються розвитку місцевих громад.      Враховуючи, що децентралізація пропонує численні можливості для місцевих громад впроваджувати різноманітні ініціативи у сферах демократії та прав людини, такий  відсоток мотивованої молоді є хорошим показником, і виклики не повинні ставати перешкодами.

Читайте також:  Цієї ночі Олександрійському райавтодору довелося посипати дорогу протиожеледною сумішшю

Враховуючи суспільний запит на активізацію молодіжного руху, ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр», в рамках реалізації проекту «Школа громадського аніматора: Вчимося і діємо», виносить на розсуд громад сіл Войнівка, Косівка, селища Приютівка  ініціативу щодо організації Молодіжних рад при органах місцевого самоврядування.

Перші громадські слухання «Участь молоді в розвитку місцевих громад» пройдуть сьогодні, 21 грудня, на базі Войнівської бібліотеки-філії об 11:30.

Читайте також:  Незвичайна ДТП трапилася в Олександрії

Запрошуємо небайдужих громадян долучитись до обговорення формату молодіжної активності в місцевих громадах.

Інформацію щодо проведення громадських слухань надано ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр».

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ