Перші «Пакунки малюка» уже отримали в Олександрії

Як стало відомо, 24 вересня, в місті Олександрії, батьки у яких народилися діти після 1 вересня 2018 року, почали отримувати від держави обіцяні «Пакунки малюка». Повідомляє Голос Громади з посиланням на офіційний сайт Олександрійської міської ради.

В наше місто надійшли перші 25 бебі-боксів, вартість кожного близько 5 тисяч гривень. До складу набору для малюка входить все необхідне для перших місяців життя: коробка-колиска, ковдра, матрац, рушник, пелюшки, підгузники, одяг, термометри, засоби гігієни по догляду за немовлям та інше.

«Пакунки малюка» – це одноразова домопога від держави при народженні дитини в рамках пілотного проекту.