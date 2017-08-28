Першого вересня відбудуться святкові лінійки з нагоди Дня знань

Традиційно 1-го вересня відзначається День знань. В цей день пройдуть урочисті лінійки в школах Олександрії.

Про це повідомляється на сайті Олександрійської міської ради.

В різних навчальних закладах міста свято першого дзвоника розпочнеться в різний час:

8:00 – ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей);

9:00 – НВО “Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв”, спеціальний ЗНЗ І-ІІ ступенів №4 ім. М.Олефіренка, ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 6, НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. №19 – ДНЗ “Лісова казка”, НВК «Марто-Іванівська ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» та ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 16 сел. Пантаївка.

В усіх інших школах святкова лінійка розпочнеться о 8:30.