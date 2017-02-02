Першу гуманітарну допомогу з Кіровоградщини жителям Авдіївки вже відправлено

Учора, 1 лютого, з Кіровоградщини до Краматорська було відправлено 6 автомобілів з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

2 вантажівки допомоги зібрало ТОВ “УкрАгроКом”, які поїхали до Авдіївки від Олександрійського району. Про це кореспондентів Голосу Громади повідомив перший заступник голови РДА Юрій Коваль. Одна вантажівка поїхала від міста Кропивницький, по одній вантажівці відправили Світловдський міськвиконком та Світловодська РДА. За оперативною інформацією 5 автомобілів уже прибули до місця призначення і розвантажилися.

2 лютого одна вантажівка відправилася із Новоукраїнського району з продовольчими товарами, а інша від ТДВ “Інтерресурси” із твердим паливом вирушать на Схід.

З нашої області для надання допомоги жителям Авдіївки було направлено дизпаливо, пеллети, дрова. Також зібрано та відправлено цукор, крупи, макарони, борошно, олія, м’ясні і ковбасні вироби, сири, рибні та овочеві консерви, печиво, кава, чай та питна вода. Серед речей першої необхідності у гуманітарних вантажах – теплий одяг, а також матраци, подушки, ковдри, валянки, посуд, свічки і вироби медичного призначення.

Наразі в облдержадміністрації відпрацьовують питання направлення до Авдіївки будівельних матеріалів.

Окрім цього, допомогу організував та відправив до Краматорська Народний депутат України Анатолій Кузьменко. Для авдіївців відправили бензовоз з дизельним пальним та автомобіль з пелетами і продуктами харчуваня. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила помічник народного депутата по роботі в окрузі Олена Святець.

Так, до Авдіївки крім дизельного палива та пелетів відправили цукор, крупи (яєчна, пшенична, перлова, горохова), макарони, м’ясні та рибні консерви, томатна паста, квасоля у томаті, чай, кава. Наразі машини розвантажують. Відправляли і отримують вантаж через контактну особу, надану ОДА – Гаркушу Олександра, директора департаменту цивільного захисту Донецької облдержадміністрації.