Вчора ФК “Олександрія” провів свій перший спаринг на навчально-тренувальному зборі в Нідерландах. Суперником нашої команди був СК “Сільвольде”, який грає в 5-лізі Нідерландів.

Майстерність між командами була помітна з перших хвилин і до самого фінального свистка. Наші гравці протягом 90 хвилин забили сім голів, але кількість могла перейти і за 10. В першому таймі наші земляки лише двічі розписались у воротах “Сільвольде”, а під час другої половини зустрічі – забили 5 м’ячів без відповіді.

7:0 – переконлива перемога, яка є доброю розминкою перед більш титулованими спаринг-партнерами, адже вже 1-го липня олександрійці поміряються силами з командою, яка в минулому чемпіонаті зайняла 5-те місце – “Вітесс”, повідомляє прес-служба ФК «Олександрія».