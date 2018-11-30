Перший заступник голови РДА відповідав на питання жителів Олександрійщини

Вчора, 29 листопада, на телефонні дзвінки «гарячої лінії» відповідав перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Коваль.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Жителі району зверталися до посадовця з питаннями відносно нарахування житлової субсидії та орендної плати за земельний пай.

Вислухавши заявників Юрій Коваль надав усі необхідні роз’яснення в напрямку розв’язання питань та надав окремі доручення для виконання керівникам окремих структурних підрозділів райдержадміністрації.

«Прямі телефонні лінії» є важливими та ефективними способами зв’язку з жителями району і сприяють швидкому розв’язанню проблемних питань населення.