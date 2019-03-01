Петро Порошенко: з 1 березня пенсіонери отримають підвищення пенсій

Вчора, 28 лютого, до Олександрії з робочим візитом завітав Президент України Петро Порошенко.

Про це раніше повідомлялось Голосом Громади.

Під час зустрічі з олександрійцями Президент торкнувся важливих тем для українців й Олександрії зокрема. Доповів про власний план стратегій щодо кардинального розвитку України, разом з тим, міст, областей, сільської місцевості й кожного українця та олександрійця також. Адже в єдності наша сила, дух, перемога та світле майбутнє.

Зі сцени глава держави повідомив містянам, що з 1 березня для кожного українського пенсіонера зросте пенсія й відбудеться монетизація субсидій.

Індексація відбуватиметься на 50%. Збільшення йде за показником інфляції – 9,8% за минулий рік, 50% – за рахунок випереджаючого зростання заробітної плати, яка становила майже 24,6% в номінальному вираженні. Всього пенсії зростуть на 17%.

Відтепер пенсіонер отримуватиме пенсію розміром у 2410 грн.

«Такий перерахунок пенсій відбудеться вперше за останні 5 років й це тільки початок. Йдеться не про одноразову акцію, такі виплати будуть здійснюватися щороку. У майбутньому ми плануємо рухатися далі та тільки вперед» – зазначив Петро Порошенко.