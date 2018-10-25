Петро Порошенко підписав Указ «Про відзначення  у 2018 році Дня гідності та свободи»

Вчора, президент України підписав Указ з метою належного відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт президента України.

Указ видано у зв’язку з п’ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції Гідності у листопаді 2013 року-лютому 2014 року, також вшанування громадського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Указ містить низку завдань для органів виконавчої влади, які спрямовані на належне відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні та за кордоном у 2018 році.