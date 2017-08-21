Петро Порошенко відкрив новий корпус дитячої обласної лікарні

Сьогодні з робочим візитом Кіровоградщину відвідав Президент України Петро Порошенко. В рамках цієї поїздки він взяв участь у відкритті 2-го корпусу Кіровоградської дитячої обласної лікарні.

За словами Петра Олексійовича реконструкція та добудова лікарні була проведена спільними зусиллями, в тому числі завдяки процесу децентралізації.

Президент наголосив, що попри складне становище нашої країни, яка сьогодні змушена обороняти свої кордони, незважаючи на видатки на оборону, була винайдена можливість відремонтувати лікарню у Кропивницькому: “Понад 200 млн грн. було зібрано на реконструкію, будівельні роботи та закупівлю нового обладнання. Це не лише інші умови та інший вигляд обласної лікарні. Це нові умови роботи лікаря, це нове обладнання, починаючи від ультразвукової діагностики і, закінчуючи операційними. І, врешті-решт, це врятовані життя дітей”.

Президент нагадав, що в останні дні роботи попередньої сесії Верховна Рада підтримала пропозицію не лише щодо зміцнення обороноздатності держави, але й фінансування сільської медицини. Петро Порошенко наголосив, що люди, які живуть в селі мають повне право на покращення якості медичної допомоги.

В ході промови Президент вручив сертифікат на апарат ультразвукової діагностики, зазначивши при цьому, що відтепер такий апарат буде не лише в Києві, а й в Кропивницькому. Після промови Перто Олексійович оглянув новий корпус лікарні, зокрема операційні.

Зазначимо, що ремонт в таких масштабах Кіровоградської обласної дитячої лікарні проводиться вперше за 50 років. Фінансування ремонту здійснювалось за кошти Фонду регіонального розвитку, обласного бюджету та субвенцій від місцевих бюджетів районів та міст області.

З Олександрійщини на зустріч з Петром Порошенком завітали голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруп, депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність”, депутати Олександрійської районної ради та представники громадськості нашого міста.