Під час дощів в Олександрії рятувальники відкачували надлишки води

Днями під час дощів в Олександрії до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення з проханням про надання допомоги по відкачці дощової води.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС у Кіровоградській області.

На приборкування дощової води, що залила проїжджу частина дороги по вулиці Грушевській в м. Олександрія приїхали бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста.

За допомогою мотопомпи й електронасоса рятувальники відкачали надлишок води та зробили канал для подальшого її стікання в зливові каналізації.