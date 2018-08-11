Під час фестивалю «Серпневий зорепад» встановили Національний рекорд України

Сьогодні, 11 серпня, спортсмени з громадської організації «Сильна Олександрійщина», а також важкоатлети з інших областей встановили Національний рекорд України -“1000 швидких підйомів “Аполлон Аксель”. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Подія відбулась під час святкування фестивалю «Серпневий зорепад», що сьогодні проходить в селі Головківка Приютівської обєднаної територіальної громади.

Так, 10 атлетів – Дмитро Грунський з Дніпра, Атон Плакса з Закарпаття, Вадим Дорошенко з Київщини, Денис Пахомов з Харкова, а також місцеві спортсмени з ГО «Сильна Олександрійщин» – Олексій Чиж, Віктор Онищенко, Микола Смолев, Сергій Ткач та Олексій Шиндор, здійснили підйом “Апполон Акселя” 1000 разів за 42 хвини 30 секунд.