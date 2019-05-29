Під час футбольного матчу “Олександрія”-“Динамо” вболівальники влаштують феєричне шоу

Завтра, 30 травня, на КСК “Ніка” о 19.30 відбудеться футбольний матч між ФК “Олександрія” та ФК “Динамо”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку ФК “Олександрія” у фейсбук.

Організатори матчу зазначають, що глядачі та вболівальники за пів години до початку гри мають зайняти свої місця, на яких буде розкладено конфеті.

У момент виходу футболістів на поле – всі разом підкидають блискітки вгору, тим самим створять святкове шоу на трибунах для команди “Олександрія”, які вперше в історії клубу завоювали бронзові нагороди в Чемпіонаті України.

Окрім цього, по завершенню гри відбудеться урочисте нагородження ФК «Олександрія» бронзовими медалями.