Під час гасіння пожежі в Олександрії було врятовано людину

Вчора, 25 березня, в Олександрії сталася пожежа. Повідомлення про те, що на другому поверсі багатоповерхового будинку по вулиці Г.Сокальського пожежа, до Служби порятунку “101” надійшло о 15:26.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

По приїзду рятувальників на місце події було встановлено, що на балконі однієї із квартир багатоповерхівки горіли балконні двері, віконна рама та старі домашні речі площею 2 м2. Окрім цього, в помешканні був господар квартири, 1965 року народження, якого врятували вогнеборці.

Вже о 15:47 пожежу було ліквідовано. Причини пожежі наразі встановлюють фахівці.