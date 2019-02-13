Під час гасіння пожежі в Олександрії виявили труп чоловіка

Вчора, 12 лютого, близько 08:30 в Олександрії сталася пожежа на території приватного будинку.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.
Рятувальники прибули на місце пожежі за адресою вул. Л.Чайкіної, де горіло 20 м2 побутових речей у літній кухні.
Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н.
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О 09:25 пожежу було ліквідовано.
Наразі причини пожежі та особу загиблого встановлюються.