Під час гасіння пожежі в Олександрії виявили труп чоловіка

Вчора, 12 лютого, близько 08:30 в Олександрії сталася пожежа на території приватного будинку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Рятувальники прибули на місце пожежі за адресою вул. Л.Чайкіної, де горіло 20 м2 побутових речей у літній кухні.

Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н.

О 09:25 пожежу було ліквідовано.

Наразі причини пожежі та особу загиблого встановлюються.