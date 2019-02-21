Під час особистого прийому голови ОДА Сергія Кузьменка за допомогою звернулися мешканці з Олександрії

Вчора, 20 лютого, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко провів особистий прийом громадян.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

За допомогою до очільника Кіровоградщини звернулося 8 жителів області, переважно з питаннями щодо вирішення земельних питань та спорів, а також надання матеріальної допомоги на лікування.

Жителі з Олександрії та Кропивницького звернулися за допомогою придбання медичних препаратів та надання матеріальної допомоги на лікування. Голова облдержадміністрації пообіцяв в найближчий час допомогти з вирішенням даних питань.

Окрім цього, до керівника Кіровоградської ОДА, зверталися мешканці з села Березівка Маловисківського району й села Надлак Новоархангельського району. Сергій Кузьменко дав відповідні розпорядження задля оперативної допомоги всім громадянам, що звернулися до нього.

