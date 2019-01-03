Під час перевірок умов та оплати праці засуджених Кіровоградщини виявлено ряд порушень

Під час перевірок умов та оплати праці засуджених Кіровоградщини в установах ДКВС виявлено численні порушення вимог трудового законодавства.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Серед встановлених правопорушень виявлено, що за роботу в шкідливих умовах праці не проводяться нарахування доплат жодному з засуджених, які виконують роботи за вказаних умов.

Також встановлено порушення при прийнятті працівників на роботу та порядку оформлення трудового договору.

Також виявлені факти не виплати заробітної плати працівникам харчоблоків у вихідні та святкові дні.

За результатами прокурорського реагування одну з вказівок розглянуто та задоволено й виплачено заборгованість по виплаті заробітної плати у розмірі 61,7 тисячі гривень.