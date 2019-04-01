Під час пожежі в Олександрії постраждали 4 неповнолітніх

Цими вихідними рятувальники м. Олександрія гасили пожежу на відкритій території біля с. Звенигородка м. Олександрія.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

До прибуття бійців 2-го Державного пожежно-рятувального загону займання 200 м2 сухої трави намагалися самостійно загасити підлітки та їх керівник, які знаходились неподалік вогнища. У результаті цих дій 4 підлітків постраждали та були доставлені до міської дитячої лікарні м. Олександрія з легким ступенем інтоксикації продуктами горіння.

Причини займання наразі встановлюються.