Під час проведення засідання виконкому присутнім продемонстрували форму муніципальної поліції

Сьогодні, під час проведення засідання виконавчого комітету, присутнім продемонстрували форму новоствореної муніципальної поліції.

Декілька чоловіків зайшли до зали засідань у парадній формі, на що міський голова Степан Цапюк зазначив, що для “поліцейських” пошили декілька видів форменного одягу.

Нагадаємо, що речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук зазначив, що в Україні налічується забагато ГО та КП, які незаконно використовують слово “поліція” в своїй назві. За словами посадовця, “після ретельного юридичного аналізу і листа міністра Авакова до міністра Петренка досягнуто принципової домовленості між МВС і Мін’юстом про те, що останнє вживатиме всіх законних заходів для приведення у відповідність до закону назв цих юросіб. Простіше кажучи, всі повинні будуть перереєструватися і прибрати геть слово “поліція” зі своїх назв. Відповідно до частин 4 та 5 статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування)”.