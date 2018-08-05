Під час святкування дня селища в Приютівці хлопець освідчився коханій

В Приютівці вчора було гамірно, адже на день селища, який святкували біля селищної ради, з’їхалися представники ледь не з кожного населеного пункту Приютівської об’єднаної територіальної громади. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Організатори заходу не полінилися попрацювати над святковою атмосферою, тут були атракціони, батути, виставка картин від галереї «VashArt», фотозона, аквагрим облич і звичайно ж багата концертна програма.

На початку урочистостей до гостей та місцевих жителів з привітальним словом звернулись народний депутат України Анатолій Кузьменко, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, депутат обласної ради Павло Фесюк, голова Олександрійської РДА Юрій Коваль та голова райради Ольга Коріненко.

Далі ж почались персональні вітання активним жителями селища, які доклали зусиль в розбудові своєї малої Батьківщини, талановитим і успішним, активним і цілеспрямованим. В урочистій атмосфері відзначили спортсменів та команди, що зайняли призові місця у змаганнях з міні-футболу та настільного тенісу.

Нікого не обійшли увагою на святі. В перервах поміж відзначенням виступали танцювальні колективи місцевих навчальних закладів та співаки-аматори з районного будинку культури та Олександрійського коледжу культури та мистецтв.

Після урочистостей на гостей свята чекала концертна програма від гурту «Дефіцит» під час якої виконувались кавер-пісні груп Арія, Скрябін, Qeen, Jonh Bon Jovi та Deep Purple. А в перерві між виконанням відомих хітів відбулась несподівана подія – хлопець з букетом квітів освідчився дівчині в коханні та запропонував вийти за нього заміж, чим після її згоди, викликав шалені аплодисменти глядачів.

Завершили концерту програму вогняним шоу від якого усі присутні були в захваті та святковою дискотекою.