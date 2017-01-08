Протягом минулої доби рятувальники 39 разів надали допомогу водіям автомобілів, які потрапили до снігових заметів на автошляхах області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Кіровоградській області.

Так, 7 січня о 15:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Куца Балка Вільшанського району автомобіль «ВАЗ 2110» потребує допомоги по буксируванню з ускладненої ділянки дороги на безпечну. Рятувальники 30-ї Державної пожежної частини смт Вільшанка надали допомогу по вилученню автівки із замету.

О 18:17 надавали допомогу по вилученню легкового автомобіля «ВАЗ 2103», що потрапив у сніговий замет на автошляху Бобринець – Рівне, рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бобринець.

За декілька хвилин рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Компаніївки вилучили із снігового полону 2 легкових автомобіля біля с. Нечаївка Компаніївського району.

О 19:00 на степовій дорозі між Олександрівським та Новомиргородським районами надавали допомогу по буксируванню 2 легкових автомобілів рятувальники 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Олександрівки.

Вже через годину фахівці 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківка вивільнили із снігового замету 4 авто біля с. Федорівка.

Потім о 20:43 біля Дальнесхідного кладовища у м. Кропивницький рятувальники Кропивницького АРЗСП відбуксирували автомобіль «ГАЗЕЛЬ».

О 21:00 біля с. Софіївка Компаніївського району було надано допомогу допомогу по буксируванню легкового автомобіля «ВАЗ 21065» з ускладненої ділянки дороги на безпечну.

Наступний виклик надійшов о 22:00 до рятівників Благовіщенського району. 2 легкових автомобіля опинились у сніговому заметі.

Протягом наступної години рятувальники Добровеличківського, Благовіщенського, Голованівського, Новоархангельського районів надали допомогу по буксируванню 5 автомобілів.

Наступне повідомлення надійшло о 23:16 до Служби порятунку з Долинського району. На автошляху м.Долинка – с. Олександрівка автомобіль «ГАЗЕЛЬ» потребував допомоги по буксируванню на безпечну ділянку шляху.

О 23:30 рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Світловодськ надали допомогу по буксируванню вантажівки «MAN» з ускладненої ділянки дороги на безпечну. Одночасно о 00:15 надійшло 2 виклики про допомогу. Рятувальники Добровеличківського та Компаніївського районів відбуксирували зі снігових заметів 3 автомобіля.

Протягом наступних 3 годин рятувальники Благовіщенського, Бобринецького, Добровеличківського, Голованівського районів та м. Олександрія відбуксирували на безпечну ділянку дороги 7 транспортних засобів.