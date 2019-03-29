Потрібна термінова допомога собаці, який сильно постраждав під час вибухів у Кропивницьку

У результати пожежі та серії вибухів біля АЗС у Кропивницьку постраждали тварини, точну кількість яких поки що не встановили, адже тварини налякані й можуть переховуватись.

Наразі зоологи рятують життя одного з таких – собаку, який дуже обгорів й отримав опіки та потребує нагальної допомоги ветеринарів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку ГО «Щасливий пес» у Facebook.

“Боротимемося за життя. Вже капаємо у Дениса Петровича (ветеринарний лікар – ред.). Стан дуже важкий: згоріли очі, згоріли вушка, носик і губки. Є численні опіки на тілі. Прогнозів ніяких. Перші кілька днів критичні, але дати шанс потрібно”, – зазначають волонтери.

Надати благодійну допомогу для тварини можливо на банківські карти на ім’я скарбника ГО “Щасливий пес” – Гавриленко Алла Василівна.

Кожен не байдужий може допомогти коштами на лікування пса. Реквізити можна знайти на сторінці притулку тварин.



