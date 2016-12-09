Як раніше повідомляв Голос Громди, в Новоукраїнці на залізничній станції зіткнулося два потяги. Під час зіткнення постраждали два машиністи. Один з них перебуває у Новоукраїнській ЦРЛ. Про це повідомляє УНН-Центр з посиланням на диспетчера Новоукраїнської підстанції Центру екстренної меддопомоги та медицини катастроф.

“Подія сталась вчора. У ній постраждали двоє. В одного тяжка травма кисті, в іншого забій. Одного госпіталізували до Новоукраїнської центральної районної лікарні”, — прокоментував диспетчер.

Травматолог Новоукраїнської ЦРЛ Микола Мостовий повідомив, що стан одного з машиністів середньої важкості.

“Під чaс зіткнення потягів чоловікові відбило четвертого пaльця прaвої руки, нaм довелося його aмпутувaти”, — прокоментувaв Миколa Мостовий.

Складнішу травму отримав машиніст маневреного тепловозу.