Під стінами відділу поліції олександрійці влаштували акцію “Безкарність вбиває”

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До такої акції сьогодні, 04 червня, о 19:00 залучилися мешканці Кіровоградської області й олександрійці зокрема, після резонансного випадку, що стався в Переяслав-Хмельницькому на Київщині.

Хлопчик бавився на подвір’ї з друзями та братом. Пролунав хлопок й 5-річний Кирило впав на землю скривавлений. За однією з версій слідства — у нього стріляли поліцейські напідпитку, які в цей час не були на службі й неподалік стріляли з рушниці ради забави. Куля застряглу у мозку. Лікарі боролись за життя дитини, але на жаль він вчора помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.

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Тож, до всеукраїнської акції долучилися небайдужі жителі Олександрії, зібравшись біля місцевого відділу поліції аби домогтися справедливого покарання для винуватців трагедії та відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова!

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Ігоря Глущенка у Фейсбук.

“Дякую всім небайдужим мешканцям Олександрії за підтримку! Ми й надалі будемо слідкувати за подіями цієї справи! Вбивці мають бути покарані, це вам не патріотів та захисників України саджати! Час починати з вас! Висловлюємо співчуття родині загиблого Кирила…” – йдеться на сторінці учасника акції.

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