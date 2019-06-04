Під стінами відділу поліції олександрійці влаштували акцію “Безкарність вбиває”

До такої акції сьогодні, 04 червня, о 19:00 залучилися мешканці Кіровоградської області й олександрійці зокрема, після резонансного випадку, що стався в Переяслав-Хмельницькому на Київщині.

Хлопчик бавився на подвір’ї з друзями та братом. Пролунав хлопок й 5-річний Кирило впав на землю скривавлений. За однією з версій слідства — у нього стріляли поліцейські напідпитку, які в цей час не були на службі й неподалік стріляли з рушниці ради забави. Куля застряглу у мозку. Лікарі боролись за життя дитини, але на жаль він вчора помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.

Тож, до всеукраїнської акції долучилися небайдужі жителі Олександрії, зібравшись біля місцевого відділу поліції аби домогтися справедливого покарання для винуватців трагедії та відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова!

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Ігоря Глущенка у Фейсбук.

“Дякую всім небайдужим мешканцям Олександрії за підтримку! Ми й надалі будемо слідкувати за подіями цієї справи! Вбивці мають бути покарані, це вам не патріотів та захисників України саджати! Час починати з вас! Висловлюємо співчуття родині загиблого Кирила…” – йдеться на сторінці учасника акції.