Підготовка до виборів Президента України 2019 триває у Кіровоградській області

Днями на щотижневій апаратній нараді голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка йшлося про підготовку та організацію проведення виборів Президента України у 2019 році на території області.

Начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА Костянтин Яцук доповів, що відповідно з розпорядженням голови облдержадміністрації було утворено обласну робочу групу щодо підготовки та проведення виборів в області, що відбудуться 31 березня поточного року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Територіальні виборчі округи будуть задіяні у проведені виборів. Всього в області 5 таких округів із центрами в Олександрії, Кропивницькому, Бобринці, Голованівську та Знам’янці.

«Місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування області необхідно забезпечити належну матеріально-технічну базу діяльності виборчих комісій, охорону приміщень та збереження виборчих бюлетенів і іншої документації, виготовлення іменних запрошень та списків виборців тощо. Для того, щоб вибори Президента України відбулися абсолютно організовано, абсолютно якісно, абсолютно прозоро і абсолютно комфортно для наших виборців”, – говориться в повідомлені.