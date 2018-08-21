Підготовленість навчальних закладів до початку нового навчального року покладається безпосередньо на керівників територій

Про це на щотижневій апаратній нараді наголосив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко. За його словами, кожен із керівників РДА, НВК та ОТГ повинен особисто переконатися в технічній готовності навчальних закладів до початку навчального процесу.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Сергій Кузьменко також нагадав про обласну педагогічну конференцію, яка відбудеться 27 серпня в Новоукраїнському районі.