Підозрюваним у вбивстві двох мешканців Олександрії обрано запобіжний захід

Особам, які підозрюються в скоєні умисного вбивства двох місцевих жителів, Олександрійським міськрайонним судом було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Паралельно вказаним особам повідомлено про підозру за п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч з 24 на 25 липня на мікрорайоні Перемога, попередньою причиною кримінального злочину стало розпивання спиртних напоїв, а за ним з’ясування особистих стосунків між сусідами.