Вчора, 12 січня 2017 року під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради було вирішено погодити виділення земельних ділянок в користування на 20 років площею 30 кв. м. для встановлення гаражів по вул. Перспективній та вул. Софіївській двом підприємцям, Олені Шевченко та Людмилі Коваль. Треба зазначити, що остання є безпосередньо членом діючого виконкому.

В першій частині відповідного проекту рішення зазначається про “встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, проте вже в резолюючій частині вказано, що ділянки виділені для “встановлення металевого гаража”. Питання в тому, якщо пані Шевченко та пані Коваль не збираються провадити свою підприємницьку діяльність в металевих гаражах (адже Людмила Коваль по сумісництву із членством у виконкомі є ще й директором салонів краси «Молодість» та «Майстер-клас»), то такі “помилки” в документі як мінімум можна назвати зухвалим методом маніпуляції службовим становищем. Хоча, звісно, в міськраді використовувати посади задля налаштування власного бізнесу не є новиною.

Такі рішення виконавчого комітету взагалі викликають ряд запитань. В той час, як міська влада по всій країні бореться з МАФами, позиція Олександрійських можновладців, м’яко кажучи, незрозуміла. Тим більше в тому контексті, в якому пропонується в проекті цього рішення.

Цікаво, чи відомо розробникам зазначеного проекту рішення про те, що Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності» від 26.08.2009 року № 982 – втратила чинність 25.05.2011 року відповідно до ПКМУ № 548. Але це вже риторичне запитання.

З повагою до олександрійської громади!