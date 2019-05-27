Підприємці Кіровоградщини мають нагоду отримати грантову підтримку

За підтримки компанії «Кімонікс Інтернешнл Інк.» з 22 квітня 2019 року розпочала дію програма USAID «Конкурентно-спроможна економіка України», яка надає грантову підтримку малим та середнім підприємствам та поширюється на всій території України.

Зазначена кампанія надає гранти підприємцям, які працюють у нових галузях або галузях, що розвиваються, та мають потенціал для швидкого зростання, створення інвестицій та збільшення зайнятості. Особливу увагу приділяється роботі в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів.

«Конкурентно-спроможна економіка України» націлена на збільшення обсягів інвестицій в український малий та середній бізнес, збільшення обсягів їх продажу та створення постійних робочих місць для громадян України.

Для отримання грантів необхідно подати заявку. Середній час між подачею заявки та отриманням грантової допомоги становить два місяці. Цей термін може змінюватися в залежності від складності запропонованої діяльності.

Грантові спеціалісти «Конкурентно-спроможна економіка України» допомагатимуть заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного листування. Всі запитання щодо цього запиту заявникам необхідно надсилати на електронну адресу: aps001@CEPUkraine.org.

Кінцевий термін подачі заявок – 29 лютого 2020 року.

З формою концепції грантового проекту можна ознайомитися за посиланням.

Програма «Конкурентно-спроможна економіка України» надає гранти місцевим приватним підприємцям, неприбутковим та прибутковим неурядовим організаціям, асоціаціям бізнесу, стартапам, малим та середнім підприємствам. Звертаємо увагу, що державні установи, у тому числі організації з участю державного капіталу, не мають права на отримання зазначеного гранту.