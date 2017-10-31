Підприємця з Кіровоградщини засуджено за намагання дати хабара працівникові поліції

Приватного підприємця, який з метою ухилення від відповідальності за незаконну порубку та заготівлю цінних порід деревини намагався надати співробітнику поліції неправомірну вигоду у розмірі однієї тисячі доларів США відповідно до вироку суду визнано винним за ч. 1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12 750 грн). Суму неправомірної вигоди суд постановив передати на користь держави.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

“Незважаючи на те, що обвинувачений не визнав вину у вчиненні ним вказаного кримінального правопорушення, пред’явлене прокурором обвинувачення підтверджене в повному обсязі сукупністю зібраних по справі та досліджених у судовому засіданні доказів” – йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у виді домашнього арешту відносно засудженого змінено на особисте зобов’язання.