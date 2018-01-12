Підприємцями з Олександрії порушено законодавство про рекламу

Повідомлення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу на підприємців Кіровоградщини, до переліку яких ввійшли і фірми з Олександрії, опублікувало Головне Управління держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Здійснючи щоденний моніторинг об’єктів зовнішньої реклами щодо захисту прав споживачів, посадовими особами управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області були виявлені порушення. Так, за період другого півріччя минулого року було перевірено 326 рекламоносіїв, з яких: 246 – об’єкти зовнішньої реклами, 14 – реклама на телебаченні та радіо, 66 – у засобах масової інформації. Виявлено 37 порушень Закону України «Про рекламу» та складено 37 протоколів за фактами розміщення внутрішньої та зовнішньої реклами алкоголю, знижок, акцій та гастролей з порушеннями.

Серед “порушників” – підприємці з Олександрії. Як повідомляє Дежпродспоживслужба в Кіровоградській області порушень допустилися: ТОВ «Довіра Аутдор» та ТОВ Алькор-М», ФОП Дитинюк Д.Л. (м. Олександрія) при розміщенні реклами про акції без зазначення дат відповідно на біл-борді та біля магазину.

“Прийнято 32 рішення про накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу на загальну суму 30,560 тис.грн, з яких виконано в добровільному порядку та сплачено до Державного бюджету України 20,180 тис.грн.”, – йдеться у повідомленні.