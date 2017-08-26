Сьогодні в Олександрії був відкритий пам’ятний знак загиблим військовослужбовцям в ДРА. Про те, скільки часу знадобилося на виготовлення, та хто був розробником макету стели, кореспондентам Голосу Громади розповів Євген Бударний, приватний підприємець, у майстерні якого було виконано таке непросте замовлення для військової частини.

Як розповів майстер, макет стели був спроектований його донькою Аліною Бударною, котра повністю, до найдрібніших деталей, “промалювала” та підготовула його для погодження. Аби мати уяву, як буде виглядати майбутній монумент та, щоб якомога точніше передати ідею стели дизайнерка спроектувала макет в 3D графіці. “Якщо ж придивитися до стели, то можна побачити, що підставка під квіти зроблена у вигляді частин рульового гвинта вертольоту МІ-8, проте одна із цих частин ніби зламана” – розповідає Євгеній Григорійович. Як пояснив майстер, зламана частина рульового гвинта – це не випадковість, а така символічна паралель та нагадування про загиблих військовослужбовців під час виконання службового обов’язку.

Після погодження усіх деталей в квітні місяці майстри майстерні Євгена Бударного розпочали роботу вже безпосередньо з виготовлення самого пам’ятного знаку. Основа пам’ятника зроблена з коштовного червоного граніту із Житомирського родовища Лізник, сама ж стела – з граніту Габбро, із “живого” каменю та має вигляд скелі. Більша частина пам’ятного знаку, а також написи на стелі зроблені вручну. Для виготовлення такого пам’ятного знаку підприємцем було закуплене відповідне спеціальне обладнання та вже майже за шість місяців майстри закінчили свою роботу.

Зазначимо, що це вже не перша робота Євгена Бударного для військової частини, адже перший пам’ятний знак “Захисникам України”, котрий був урочисто відкритий в травні 2017 року, також справа умілих рук цього майстра.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня в військовій частині 2269 в м. Олександрія пройшли урочисті заходи з нагоди Дня авіації України, відкриття пам’ятної стели загиблим військовослужбовцям в ДРА, 35-ї річниці з дня виведення ескадрильї полковника Білогана з ДРА.

Змонтована конструкція