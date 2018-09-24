Підсумки обласного фестивалю “Вересневі самоцвіти”

Минулої суботи, на Хуторі Надія під Кропивницьким пройшов 48-й щорічний обласний фестиваль “Вересневі самоцвіти”. Цей культурний проект об’єднує в центрі України талановитих акторів, драматургів, творчу інтелігенцію та шанувальників театрального мистецтва з різних куточків України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія.

В урочистій частині відкриття фестивалю взяли участь гості свята: голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, заступник Міністра культури України Юрій Рибачук, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, Народний депутат України Костянтин Яриніч. Зірковою гостею цьогорічного свята стала відома українська актриса Римма Зюбіна.

Підводячи підсумки фестивалю “Театральна весна – 2018” були нагороджені народні аматорські театри олександрійського ДК “Світлопільське”, а саме театр під керуванням Юрія Дзбановський, що отримали 3 диплома: два диплома першого ступеня та один диплом другого ступеня; театр юного глядача “Апельсин” (реж. Світлана Мозгова) з трьома дипломами, з яких один диплом переможця і два – другого ступеня. Також нагородами був відзначений і Червонокам’янський народний аматорський театр (реж. Наталя Зозулінська) дипломом третього ступеня, Ігор Тимченко отримав диплом переможця.