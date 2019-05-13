Підсумки тижня: головні події Олександрійщини

На минулому тижні Олександрія відзначила День Перемоги. Так, до 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Олександрії відбулися святкові заходи (ФОТОЗВІТ) та міський мітинг з урочистим покладанням квітів до Братської могили (ФОТОРЕПОРТАЖ). А в Приютівській громаді привітали довгожителів та ювілярів.
В Олександрійській міській раді відбулася чергова 66-та сесія, на якій розглядали низку питань:
визначили, кого нагородять “За заслуги перед містом Олександрією”;
про тишу і спокій олександрійців;
затвердили бюджет на святкування Дня міста;
вручили ордери на квартири олександрійським військовослужбовцям.
А на засіданні виконкому ухвалили рішення про збільшення пільгових автобусних рейсів на “дачний період” й розв’язували питання будівництва льодового катка в Олександрії.
Інформували мешканців про план розважальних заходів у травні. Крім цього, про сольний концерт талановитої випускниці Олександрійського коледжу культури.
Діти з різних куточків Олександрійщини змагалися в ХІІІ відкритому регіональному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Сонячні танці-2019».
Розповідали про ініціативну молодь із села на Олександрійщині, які займаються його благоустроєм та розвитком.
До Дня матері на площі Покровській відкрили новий дитячий майданчик у вигляді корабля.
В Олександрії завершили ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка, а в місцевому дитячому таборі «Дружба» перевірили стан пожежної безпеки до початку оздоровчого періоду.
Надзвичайні події Олександрійського району:
Нажаль, милого тижня сталося декілька пожеж: під час однієї з них згорів автомобіль, в інших гасили займання в під’їзді багатоповерхівки та загоряння в дачному будинку.
До уваги кримінал на початку травня в Олександрії: інформація поліції.