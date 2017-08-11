Підвищені тарифи КП “Житлогосп” відсьогодні вступили в дію

Відсьогодні для олександрійців діють нові підвищені тарифи на обслуговування будинків та прибудинкових територій на послуги, що надає КП “Житлогосп”. Зазначимо, що нові тарифи майже вдвічі вищі за попередні, і відтак новий тариф складає вже 3,0483 грн./м2.

6 липня 2017 року рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради було одноголосно ухвалено встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються КП “Житлогосп”.

Після чого депутат Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький подав проект рішення міської ради “Про скасування рішення виконавчого комітету від 06 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. Нагадаємо, що даний проект рішення в міськраді спочатку відмовлялися навіть реєструвати, лише після втручання першого заступника міського голови проект рішення було зареєстровано. До цього часу проект, що подав депутат стосовно скасування рішеня виконкому про введення підвищених тарифів так і не опублікований на сайті Олександрійської міської ради.

Нагадаємо, що 8-го серпня, Олександрійський міськрайонний суд визнав незаконними та нечинними рішення Олександрійської міськради щодо підняття тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій, у період 2011-2016 років.