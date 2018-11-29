Уряд затвердив новий прожитковий мінімум та соцвиплати для населення

З 1 грудня поточного року Уряд підвищив суму прожиткового мінімуму для українців. Відповідно до цього відбудуться зміни у соціальних виплатах.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Знай.ua.

Прожитковий мінімум збільшився на 76 грн і складатиме 1853 грн (був 1777 грн) на одну людину в місяць.

Так з 1 грудня прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення складе:

-для дітей до 6 років – 1626 грн (був 1559 грн);

-діти віком від 6 до 18 років – 2027 грн (1 944 грн);

-працездатні особи – 1921 грн (1841 грн);

-особи, які втратили працездатність – 1497 грн (1435 грн).

Відповідно до збільшення розміру прожиткового мінімуму будуть нараховані і нові суми соціальних допомог.

Допомога вагітним складе не менше ніж 485,25 грн (була 460,25 грн).

Державна допомога при народженні дитини, не підвищується, вона залишається такою, якою була досі – 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісячно протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

-для дітей до 6 років складе тисячу шістсот двадцять шість грн (1559 грн)

-від 6 до 18 років – 2027 грн (1944 грн)

-від 18 до 23 років (якщо вчаться на стаціонарі) – 1921 грн (1841 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сума допомоги залежить від віку дитини.

Так для дітей до 6 років вона надається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 3252 грн (була 3118 грн) та середньомісячним розміром аліментів, допомог і пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Від 6 до 18 років: як різниця між двома прожитковими мінімумами для дітей цього віку – 4054 грн (3888 грн) та середньомісячним розміром аліментів і пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, ця допомога призначається в розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 3252 грн, для дітей від 6 до 18 років – 4054 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їхнє невідоме.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років з грудня становить 813 грн (779,50 грн), від 6 до 18 років – 1013,50 грн (972 грн).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більше, ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.

З 1 грудня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є:

-для працездатних осіб – 403,41 грн (386,61 грн);

-для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 1497 грн (1435 грн)

-для дітей до 6 років -1382,10 грн (1325,15 грн)

-для дітей від 6 до 18 років – 1722,95 грн (1652,40 грн)

-для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) – 1632,85 грн (1564,85 грн).

Допомога особам з інвалідністю з дитинства

Особи з інвалідністю з дитинства 1 групи: підгрупа А – 3074,90 грн (раніше – 2960,40 грн) підгрупа Б – 2245,50 грн (2178 грн) особи з інвалідністю з дитинства II групи – 1497 грн (1452 грн) особи з інвалідністю з дитинства III групи – 1497 грн (1452 грн).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I або II групи (психічні розлади)

Розмір цієї допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більшою, ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з особою з інвалідністю.

З 1 грудня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 1853 грн (був 1 777 грн).

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію (не вистачає стажу):

1. Громадяни, які досягли віку 63 роки і не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства, з грудня 2018 отримають допомогу в розмірі 1497 грн (1435 грн).

2. Державна соціальна допомога інвалідам з грудня 2018 для інвалідів I, II і III груп – 1497 грн (1435 грн).

3. Державна допомога матерям-героїням складе 1497 грн (1435 грн).

4. Державна соціальна допомога священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше 10 років до введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” займали посади в релігійних організаціях, складе 1 497 грн (1435 грн).

Допомога за померлого годувальника

Воно виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію по втраті годувальника.

З 1 грудня розміри цієї допомоги будуть такі:

-на одну дитину – 1497,00 грн;

-на двох дітей – 1796,00 грн;

-на трьох дітей і більше – 2245,50 грн.

Розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір аліментів з грудня 2018 буде таким:

-для дітей до 6 років не менше 813 грн (1626 х 50 %);

-для дітей від 6 до 18 років – 1013,5 грн (2017 х 50 %).