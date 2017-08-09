Підвищення тарифів КП “Житлогосп” рішенням суду визнано незаконним

Вчора, 8-го серпня, Олександрійський міськрайонний суд визнав незаконними та нечинними рішення Олександрійської міськради щодо підняття тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій.

Про це кореспондентам Голосу громади сьогодні повідомив голова Кіровоградської обласної громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництві, та козацтва України» С. Горбачов.

Позивачем у справі виступила громадський активіст Тетяна Вісільова, позов якої до виконавчого комітету Олександрійської міської ради, де третьою особою є КП «Житлогосп» суд задовольнив частково.

Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 5 серпня 2011 р. № 629 «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», від 6 жовтня 2011 р. № 763 «Про введення в дію тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», від 28 квітня 2016 р. № 264 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» визнано незаконними та нечинними.

Нагадаємо, 13 липня депутатом Олександрійської міської ради Віталієм Заріцьким було подано проект рішення міської ради “Про скасування рішення виконавчого комітету від 06 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. Проте зібрати постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального використання природних ресурсів для розгляду питання щодо доцільності такого підвищення так і не вдалося, адже не всі члени комісії бажають розглядати дане питання.

Зазначимо, що серед тих, хто жодного разу не з’явився на засідання комісії під різними приводами – депутати Олександрійської міської ради від “Батьківщини”, “Сили людей” та “Опозиційного блоку”, а також і сам керівник КП “Житлогосп” Олександр Долгіх, який, дивлячись з усього, найбільше в цьому не зацікавлений.