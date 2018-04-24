Вчора, 23 квітня, квітня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області проводили роботи по знищенню вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, виявлених в Олександрійському районі. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Зокрема, це артилерійські снаряди та мінометні міни різних калібрів і ручна граната знайдені неподалік села Бандурівка та на території приватного домоволодіння в селі Головківка.

Зазначимо, що з початку року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили вже понад 17 тисяч вибухонебезпечних предметів

Державна служба з надзвичайних ситуацій застерігає: у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не намагайтеся самостійно вилучити знахідку із землі, не «експериментуйте» з нею, не піддавайте впливу вогню. Позначте місце, де знайшли невідомий предмет, попередьте громадян про небезпеку та зателефонуйте до Служби порятунку за номером «101».