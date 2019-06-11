Після куштування грибів мама з донькою потрапили до реанімації Олександрійської лікарні

Сумісне вживання дикорослих грибів двома мешканками Олександрії призвело до отруєння.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

На даний час 49-річна мешканка та її 19-річна донька знаходяться в реанімації.

“Будьте пильними! Відчувши перші симптоми недуги (слабкість, запаморочення, нудоту та блювання) не зволікайте! Відразу звертайтесь до лікувального закладу. Адже жодне захворювання не проходить безслідно!”- повідомляють фахівці лабораторного центру.