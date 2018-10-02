Після реконструкції в області з`явиться 11 полів для міні-футболу

За рахунок державної програми Кіровоградська область в цьому році отримає 8 мільйонів 244,5 тисячі гривень на реконструкцію 11 спортмайданчиків в області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Зміни заплановані і в Олександрії – при НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована школа”.

Також спортивні майданчики перебудують на міні-футбольні поля зі штучним покриттям у містах Кропивницькому – при НВО “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16”, Знам’янці – при НВК “Знам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – гімназія”, смт Голованівську – на стадіоні “Колос”, у смт Новгородці при НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”, в смт Петровому – при НВО “ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія”, Новоукраїнці – при НВО № 8 “ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”, у Малій Висці при ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів, смт Компаніїка – при “Компаніївському НВО”, селі Григорівка Світловодського району при ліцеї “Надія” та у селищі Приютівка Олександрійського району при НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді”.