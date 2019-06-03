Після тривалого ремонту в Новій Празі запрацював оновлений дитячий садочок

Днями, до Міжнародного дня захисту дітей урочисто відкрили ДНЗ при Новопразькому навчально-виховному об’єднанні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Впродовж 2 років ремонтних робіт зроблено чимало: змонтовано новий сучасний дах для школи, для дитсадка збудовано окремий вхід, переплановано та замінено всі вікна на першому поверсі, замінено внутрішні мережі опалення. Зокрема капітально відремонтували кухню та їдальню для школярів, облаштовано 2 дитячих ігрових майданчика, здійснено благоустрій території, проведено зовнішні електричні мережі та каналізаційні мережі, побудовано локальні очисні споруди, частково виконана огорожа території.

За кошти освітньої субвенції у сумі 670 600 гривень було придбано комп’ютерне обладнання, сучасні меблі, ліжка, матраци, кухонне та медичне обладнання, іграшки. У садочку працюватиме дві групи.

На відкриття садочка завітали голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль і селищний голова Нової Праги Богдан Куруп, які привітали мешканців з новим сучасним садочком та проревізували приміщення, відзначивши якість будівельних робіт та сучасний дизайн.