Після візиту скаженої лисиці в Олександрії та смт Олександрійському проводяться профілактичні заходи

У місті Олександрія та в смт Олександрійському фахівцями Олександрійської міської державної лікарні ветеринарної медицини Держпродспоживслужби проводяться заходи щодо недопущення поширенню сказу після того, як на один з подвір’їв завітала червона лисиця в якої потім зафіксували сказ.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Наразі активно ведеться щеплення домашніх тварин антирабічною вакциною. Відмова від проведення щеплення проти сказу є порушення чинного законодавства та передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.