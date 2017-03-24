Сьогодні, 24 березня, в приміщенні Олександрійського районного будинку культури відбувся фестиваль народної пісні «Пісня чистого поля».

З вступним словом та вітаннями учасників заходу виступив заступник голови Олександрійської районної адміністрації Олександр Безкровний.

Участь в конкурсі приймали три вікові групи: від 11 до 15, від 15 до 17 і від 30 та більше.

Окрім вокальних номерів глядачів порадували дитячі танцювальні колективи зі шкіл Олександрійського району. За результатами журі із 42 колективів буде обрано переможця.