Плани Нацполіції на 2019 рік: у Відомстві з’явиться новий підрозділ та продовжиться розбудова вже наявних структур

Наявну структуру Відомства доповнить окремий авіаційний підрозділ з новими функціями.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Під час звітної прес-конференції за результатами роботи Нацполіції у поточному році глава Відомства Сергій Князєв повідомив, що крім створення окремого авіаційного підрозділу буде тривати розбудова чинних структур, зокрема – водної поліції. До того ж на автошляхах та у великих містах розпочне діяти система автоматичної фіксації порушень ПДР.

«Ми будуємо досить амбітні плани вже на наступний рік. Перший глобальний напрямок розвитку поліції – продовження розбудови кримінальної поліції та імплементація інституту кримінальних проступків в практичну роботу поліції», – наголосив держслужбовець.

За його словами, у наступному році буде тривати розбудова водної поліції. Сьогодні вже 13 таких підрозділів діють на території 9 регіонів держави, які забезпечені необхідним обладнанням. Основне направлення підрозділів водної поліції залишається боротьба з браконьєрством та, зокрема, рятування людей на водоймах.

Водночас Сергій Князєв зазначив, що з огляду на загрози, які постали перед відомством на основних стратегічних точках Азовського та Чорного морів, у 2019 році керівництво Нацполіції планує створити підрозділи водної поліції ще у семи містах: Генічеську, Скадовську, Очакові, Миколаєві, Одесі, Ізмаїлі та в Білгороді-Дністровському, які будуть забезпечені сучасними плавзасобами і обладнанням та у взаємодії з підрозділами повітряної підтримки братимуть участь у проведенні спецоперацій.

Щодо створення окремого авіаційного підрозділу поліції глава Нацполіції зазначив, що його наявність забезпечить підтримку публічної безпеки, доступ до важкопрохідних місць, підтримку наземних спеціальних поліцейських операцій та спеціальних місій. Крім того, підрозділ виконуватиме функцію аеромедичної евакуації.

Ще одним важливим напрямком роботи Нацполіції у 2019 році стане запуск на автошляхах країни та у великих містах системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. Для цього у структурі Нацполіції буде створено підрозділ, який займатиметься обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності.

«До кінця першого півріччя камери вже запрацюють на дорогах країни», – зазначив Сергій Князєв.