Платникам Кіровоградщини відшкодували більше пів мільярда гривень ПДВ

За період з січня по липень поточного року 63 платника області заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників у банку на суму 552,7 млн. гривень.

Про це повідомляється на сайті ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Якщо порівнювати заявлену суму ПДВ на рахунки платників з показниками минулого року за цей же період, то вона збільшилася на 187,6 млн. грн (51,4%).

Впродовж 7 місяців 2017 року платникам області відшкодовано на розрахункові рахунки 573,5 млн. гривень (з урахуванням залишку невідшкодованих сум минулих періодів), що на 214,5 млн. гривень (59,7%) більше відшкодованої з бюджету суми ПДВ за цей період минулого року.