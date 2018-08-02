По справі особливо жорстокого вбивства на початку року в селищі Олександрійському завершилось досудове слідство

Неповнолітній, який за попередньою змовою з дорослим проник в домоволодіння потерпілого та жорстоко вбив чоловіка з корисливих мотивів, постане перед судом.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду за п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 (умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та особливою жорстокістю, а також розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) ККУ.

Також обвинуваченим продовжено запобіжні заходи у виді тримання під ватрою.