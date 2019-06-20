Поблизу площі Покровської в Олександрії легковик протаранив мікроавтобус на шаленій швидкості

Сьогодні, 20 червня, пообіді, на проспекті Соборному за мостом через р.Березівку сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася за участі легкового автомобіля й мікроавтобуса.

Відомо, що легковий автомобіль протаранив бік мікроавтобуса. У останнього пошкодження корпусу транспортного засобу, числені вм’ятини, відірвані дверцята, а у легковика від удару на ходу з усім начинням вирвало переднє праве колесо, подряпини.

За словами очевидців легковушка рухалася з шаленою швидкістю зі сторони площі Покровської та врізалася в перешкоду, якою став білий “бусик”.

Водій легковика вже не вперше фігурує в подібних “пригодах” й на момент аварії медики зазначили про певну неадекватність у його поведінці.

Карета швидко відвезла до лікарні лише водія легкового авто — винуватця аварії.

За інформацією зі сторінки “Александрія Online” у Фейсбук.