Поблизу Суботців розшукували зниклу дівчину, а знайшли скелет чоловіка

Зникнення жительки с. Суботці Діани Хріненко, про яке нещодавно повідомляв «Голос Громади», набуло широкого розголосу не лише у місцевих ЗМІ, а й в центральних: зокрема воно перебуває під пильним контролем Національного телебачення і радіо «UA:перший», котрі регулярно повідомляють про хід пошуків дівчини.

А вчора увечері спочатку «UA: перший», а також обласне радіо «Скіфія-Центр» і канал «Кіровоград» повідомили іншу шокуючу новину: під час розшуку Діани, що тривають, поліцейські у лісосмузі поряд з дорогою, що веде в с. Суботці, наткнулися на скелетований труп чоловіка. Як виявилося, це був 66-річний мешканець Суботців, зниклий без вісти у травні цього року. Начальник Знам`янського відділу поліції Ігор Прохніцький так прокоментував цю подію (аудіозапис ЗМІ): «Виявили труп в одязі. Родичі при впізнанні цього скелетованого трупа за одягом впізнали, що це саме їхній родич. Там була поряд зі скелетованим цим трупом удавка, яка висіла на дереві. Тобто можемо припускати про те, що він повісився. Просто він уже випав з цієї мотузки, коли став скелетованим».

Тим часом пошуки зниклої Діани Хріненко тривають, повідомляють ЗМІ.