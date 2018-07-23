Почали з перемоги: «Олександрія» виграла в «Карпат»

В першому матчі Української Прем’єр-Ліги «Олександрія» перемогла «Карпати» з рахунком 0:2. Перший м’яч у ворота господарів на 72-й хвилині матчу відправив Андрій Цуріков, а закріпив перевагу олександрійців Віталій Пономар влучним ударом на 81-й хвилині матчу.
Завдяки двом сухим голам «Олександрія» здобула перемогу в першому матчі сезону 2018/2019, що відбувся у місті Львів на стадіоні України.
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Наступний матч підопічні Шарана проведуть вдома, на КСК «Ніка» 28 липня, проти ФК «Зоря».
Початок матчу о 17:00.