Почали з перемоги: «Олександрія» виграла в «Карпат»

В першому матчі Української Прем’єр-Ліги «Олександрія» перемогла «Карпати» з рахунком 0:2. Перший м’яч у ворота господарів на 72-й хвилині матчу відправив Андрій Цуріков, а закріпив перевагу олександрійців Віталій Пономар влучним ударом на 81-й хвилині матчу.

Завдяки двом сухим голам «Олександрія» здобула перемогу в першому матчі сезону 2018/2019, що відбувся у місті Львів на стадіоні України.

Наступний матч підопічні Шарана проведуть вдома, на КСК «Ніка» 28 липня, проти ФК «Зоря».

Початок матчу о 17:00.