Початок напруженого змагального сезону ГО «Сильна Олександрійщина»

Громадська організація “Сильна Олександрійщина”, вчора, 6 вересня, опублікувала на своїй сторінці в Facebook план заходів на найближчи три місяці.

Одже, 22 вересня, громадська організація проведе “Чемпіонат з силового екстриму” з нагоди Дня народження організації.

В жовтні місяця цього року, збірна спортсменів поїдуть до Києва змагатися в GPA-GPF World Powerlifting OPEN CUP за призові місця.

А вже в листопаді, громадська організація проведе «Чемпіонат України з окремих дисциплін пауерліфтингу» по версії «Всеукраїнського об’єднання пауерліфтерів » . Відбудеться 17 листопада, в м. Олександрія в СК “SportRend”.

Останньою крапкою змагального сезону 2018 стане «Чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму», який відбудеться в грудні місяці 2018 року.

Громадська організація «Сильна Олександрійщина» запрошує усіх небайдужих прийти та підтримати спортсменів, а також усіх охочих прийняти участь у змаганнях вже починати подавати заявки.