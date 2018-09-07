Початок напруженого змагального сезону ГО «Сильна Олександрійщина»

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Громадська організація “Сильна Олександрійщина”, вчора, 6 вересня, опублікувала на своїй сторінці в Facebook  план заходів на найближчи три місяці.

Одже, 22 вересня, громадська організація проведе “Чемпіонат з силового екстриму” з нагоди Дня народження організації.

В жовтні місяця цього року,  збірна спортсменів  поїдуть до Києва змагатися в GPA-GPF World Powerlifting OPEN CUP за призові місця.

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А вже в листопаді, громадська організація проведе  «Чемпіонат України з окремих дисциплін пауерліфтингу» по версії «Всеукраїнського об’єднання пауерліфтерів » .  Відбудеться 17 листопада, в м. Олександрія  в СК “SportRend”.

Останньою крапкою змагального сезону 2018 стане «Чемпіонат  Кіровоградської області з багатоповторного жиму»,  який відбудеться в грудні місяці 2018 року.

Громадська організація «Сильна Олександрійщина»  запрошує усіх небайдужих прийти та підтримати спортсменів, а також  усіх охочих   прийняти участь у змаганнях  вже починати подавати заявки.

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